S.S. Juve Stabia S.r.l.: Stabia Capital S.r.l. pronta a impugnare la delibera assembleare del 1° giugno 2026

Stabia Capital S.r.l., società dell’imprenditore Francesco Agnello e socio della S.S. Juve Stabia S.r.l., rende noto che, tramite i propri difensori Prof. Avv. Giuseppe Nocera e Prof. Avv. Vaccarella, è in corso di deposito un’opposizione giudiziaria diretta a ottenere l’annullamento delle deliberazioni assunte nell’assemblea del 1° giugno 2026, aventi ad oggetto l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione con sovrapprezzo.

Secondo la posizione di Stabia Capital S.r.l., le deliberazioni adottate risultano affette da gravi profili di illegittimità e lesive dei diritti della società, che contesta di aver validamente partecipato all’assemblea o conferito deleghe o poteri di rappresentanza.

L’azione giudiziaria sarà volta ad ottenere la declaratoria di invalidità delle deliberazioni assembleari e ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario alla tutela dei diritti della società.

Stabia Capital S.r.l. conferma la piena fiducia nell’operato dell’Autorità Giudiziaria e ribadisce che ogni ulteriore valutazione sarà rimessa alle competenti sedi giudiziarie.

Roma, Stabia Capital S.r.l. (Comunicto Stampa)