Montecorvino Rovella, il compleanno di Ada Citro: gli auguri speciali dell’amico Gerardo Brasiliano

Una giornata ricca di emozioni e affetto quella del 25 giugno, quando Ada Citro, di Montecorvino Rovella, ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’amore delle persone a lei più care.

Tra i messaggi più sentiti spicca quello dell’amico Gerardo Brasiliano, che ha voluto dedicarle parole cariche di stima e affetto: “Cara amica mia, ti ho conosciuta come una regina. Oggi è un giorno speciale per te e desidero farti un augurio speciale, perché sei una persona speciale. Ti voglio bene, sorellina.”

Un pensiero semplice ma sincero, che testimonia il forte legame di amicizia che unisce i due e rende ancora più speciale questa ricorrenza.

Anche la redazione di Binews si unisce agli auguri, rivolgendo ad Ada Citro un caloroso buon compleanno, con l’augurio che questo nuovo anno di vita sia ricco di salute, serenità, amore e tante soddisfazioni.