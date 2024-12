Premio Bassa Irpinia 2024 Al dott. Pietro Bianco, mental coach un’eccellenza irpina nella mondo del calcio

Il Dott. Pietro Bianco si conferma una figura di straordinaria importanza nel panorama sportivo e umano, meritando pienamente il riconoscimento di Eccellenza per il suo innovativo contributo al Avellino. Psichiatra di comprovata esperienza e sensibilità, Bianco ha saputo interpretare con maestria il ruolo di mental coach, dimostrando come la dimensione mentale e la consapevolezza dei propri limiti siano centrali nel raggiungimento di risultati straordinari. La sua capacità di stimolare la crescita dell’autostima collettiva attraverso un approccio calibrato e metodico è stata cruciale per il successo delle squadre con cui ha lavorato.

Il Dott. Pietro Bianco, che ha iniziato la sua carriera calcistica a soli 14 anni con l’US Mugnano in Seconda Categoria, ha poi proseguito il suo percorso nel Carotenuto Calcio in Promozione, dove successivamente è diventato allenatore. Sotto la sua guida, la squadra ha raggiunto la promozione. La sua carriera lo ha visto anche allenare l’Irpinia, squadra con la quale ha lavorato a stretto contatto con il commentatore Sibilia. Successivamente, Bianco ha ricoperto il ruolo di mental coach per il Benevento, sotto la guida dell’allenatore Simonelli, e, con l’Avellino, contribuendo alla sua risalita dalla Serie C alla Serie B.

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Bianco è la sua abilità nel risolvere problematiche psicologiche specifiche dei giocatori. Ad esempio, racconta di aver aiutato il difensore Davide Zappacosta a superare la paura di giocare come terzino in una difesa a quattro, sbloccando il suo potenziale e consentendogli di esprimersi al meglio in campo. Tra i giocatori con cui ha lavorato, Bianco ha avuto anche Armando Izzo, il quale ha beneficiato della sua guida mentale per migliorare la propria performance.

La capacità di coniugare scienza e umanità ha reso Pietro Bianco una figura fondamentale nel mondo del calcio, trasformando ogni allenamento settimanale in un’opportunità di crescita sia personale che professionale per i suoi giocatori. La sua competenza e la sua dedizione al benessere psicologico degli atleti sono alla base dei successi conseguiti dalle squadre che ha seguito. Il Premio Eccellenza riconosce così l’importante ruolo che Bianco ha svolto nel panorama sportivo, consolidando la sua reputazione di “architetto del successo” nel calcio avellinese.

L’assegnazione del Premio Bassa Irpinia 2024 al dott. Bianco Pietro celebra non solo i suoi successi personali, ma anche la sua capacità di ispirare e di promuovere l’eccellenza irpina. La Premiazione avverrà il prossimo 28 dicembre al teatro Colosseo di Baiano.