Nola Calcio: il nuovo direttore sportivo

Il Nola scioglie le riserve sul nuovo direttore sportivo: è Pietro Scamarcia. Ex Internapoli Camaldoli, con cui ha centrato obiettivi importanti, Scamarcia ha raggiunto nelle scorse ore l’accordo definitivo con la società bruniana e darà il suo apporto nella gestione dell’ambiente squadra assieme al direttore generale Gianni Fabozzo ed allo staff tecnico. Riempite tutte le caselle nello staff societario, il Nola ora è proiettato verso l’importante sfida di domenica contro la Casertana.

“É stata una scelta facile – ha dichiarato il neo direttore, Pietro Scamarcia – Il Nola ha un blasone che parla per me e quando sono stato chiamato ho accolto l’invito con entusiasmo. Ringrazio per questo la società, ho sin da subito constatato di essere in una società modello per la categoria. Il presidente Nappi ha un progetto lungimirante. Non ci interesseremo delle logiche di mercato, abbiamo un gruppo compatto e di qualità, lavoriamo con questi ragazzi per i nostri obiettivi. Futuro prossimo? La salvezza, è il minimo a cui dobbiamo puntare”.

