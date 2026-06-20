NOLA. “Ballando con gli Angeli”, il 12 luglio una serata di solidarietà per i bambini del Togo

Non prendere impegni per il 12 luglio. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati alla solidarietà: “Ballando con gli Angeli”, la grande festa di beneficenza organizzata da Azione Sorriso ETS, giunta alla sua sedicesima edizione.

L’evento si terrà presso il Nemo Eventi di Nola e promette una serata all’insegna del divertimento sano e spensierato, con tanta musica, spettacoli, coreografie, gadget, buffet e numerose sorprese che accompagneranno i partecipanti in un’atmosfera di festa e condivisione.

Ma dietro il sorriso e il divertimento c’è soprattutto una grande causa. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a sostegno del Centro di Accoglienza per Bambini Orfani in Togo, in Africa, una realtà che da anni offre assistenza, cure e opportunità di crescita a tanti piccoli che vivono situazioni di difficoltà.

Con un contributo di appena 10 euro, ciascuno potrà dare il proprio sostegno concreto a questo importante progetto umanitario e, allo stesso tempo, trascorrere una piacevole serata in compagnia.

Gli organizzatori rivolgono un appello a tutti: partecipare e diffondere la notizia tra familiari, amici e conoscenti. Perché più persone prenderanno parte all’iniziativa, maggiore sarà l’aiuto che potrà arrivare ai bambini del Togo.

L’appuntamento è quindi per il 12 luglio, al Nemo di Nola. Una serata per divertirsi, stare insieme e fare del bene.

Più gente siamo e più bene facciamo .