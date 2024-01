Nevicate in Provincia di Avellino, la Protezione Civile attiva sin dalle prime ore

Nella provincia di Avellino, le prime ore di questa giornata si sono rivelate sotto un manto di neve particolarmente fitto, interessando in modo significativo l’Alta Irpinia e l’Arianese. Nonostante la bellezza del paesaggio innevato, la situazione ha richiesto l’intervento tempestivo della Protezione Civile, che ha già avviato una serie di misure precauzionali per affrontare l’emergenza.

La nevicata, particolarmente intensa sui monti del Partenio, del Terminio e sull’Altopiano di Laceno nel comune di Bagnoli Irpino, ha portato alla chiusura delle scuole in tutta la provincia. Questa decisione, presa in coordinamento con le autorità locali, mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, considerando le difficili condizioni meteorologiche.

La Protezione Civile, sin dalla serata precedente, si è attivata per approvvigionare i Comuni di sale, indispensabile per mantenere sicure le strade, e ha presidiato, in collaborazione con le forze dell’Ordine, le principali arterie di montagna. In particolare, la Statale Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai comuni altirpini, è stata monitorata attentamente per garantire la viabilità e la sicurezza degli automobilisti.

Le zone più colpite hanno visto un accumulo significativo di neve a bassa quota, rendendo necessario l’intervento coordinato delle autorità per prevenire disagi e garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane. La collaborazione tra le forze dell’ordine, la Protezione Civile e i Comuni interessati è fondamentale per affrontare al meglio gli effetti delle avverse condizioni meteorologiche.

Le nevicate in corso sottolineano l’importanza della prevenzione e della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza legate al clima. Gli sforzi congiunti delle autorità locali e della Protezione Civile sono finalizzati a mitigare gli effetti delle avverse condizioni meteorologiche, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere della popolazione.

Si raccomanda a tutti i cittadini di adottare le necessarie precauzioni durante la guida e di rimanere aggiornati sulle indicazioni delle autorità competenti in relazione all’evolversi della situazione meteorologica. La collaborazione e l’attenzione reciproca sono chiavi per affrontare con successo situazioni di emergenza come quella attuale.