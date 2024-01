Nasce il Movimento Apostolico Ciechi nella diocesi di Nola

La costellazione del volontariato a favore dei disabili, si arricchisce di una nuova compagine: il Movimento Apostolico Ciechi. Esso è una associazione no profit, riconosciuta con D.P.R. e dalla Conferenza Episcopale italiana. Come si immagina dalla sua denominazione, l’associazione si occupa di svolgere iniziative a favore delle persone videolese, presenti in tutto il territorio della diocesi di Nola, con un respiro internazionale visto l’impegno ” nella cooperazione con i popoli “più disagiati del mondo, ai quali destinare raccolta di farmaci, raccolta dj occhiali e di fondi tramite le Missioni cattoliche. ” il Movimento diventa un ulteriore riferimento per tutti coloro che vivono la realtà della cecità e della ipovedenza”, afferma il referente diocesano Vincenzo Serpico, ” che svolgerà la propria azione con gli aderenti presenti nei Comuni di Avella, Marigliano, Nola, Pomigliano d’Arco ,Scisciano. La futura sede operativa si dislocherà nella parrocchia San Biagio di Nola, il cui parroco Salvatore Bianco dovrebbe essere nominato a breve come assistente ecclesiastico del gruppo, con decreto del Vescovo Francesco Marino. Sarà solida la collaborazione con gli Enti locali e con la Chiesa locale, data l’evidente radice cristiana e cattolica di questa aggregazione laicale che trova una naturale propensione verso una fascia debole dei cittadini, rappresentata dalle persone con handicap.