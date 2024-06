NAPOLI. Il premio “Ambasciatore del Sorriso” giunge alla undicesima edizione

Con cifre da record e tanti consensi, ritorna il “Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso”, manifestazione di grande spessore sociale ,culturale e turistica che negli anni ha premiato tantissime personalità del mondo della poesia, scultura, pittura, fotografia , riconoscimenti per le eccellenze che hanno donato un sorriso alle persone fragili attraverso la propria arte, nella: cultura, nel sociale , nel cinema, nel teatro, nella musica, nello spettacolo, nelle istituzioni, nella giustizia , nello sport, nella medicina , nella comunicazione e nell’imprenditoria. Il premio è organizzato dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con il Comune di Napoli, fondato e curato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, definito da enti e associazioni” l’ambasciatore del sorriso” per il suo instancabile impegno nel sociale. L’imponente kermesse, viene dedicata ogni anno alle personalità che hanno portato lustro alla città di Napoli. L’ evento si svolge nel Cortile del Maschio Angioino alla presenza di illustre personalità. Le precedenti edizioni hanno avuto dediche speciali: Ciro Esposito vittima della violenza negli stadi, Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò, Luigi Necco, Pulcinella, Diego Maradona, Sergio Bruni e Aurelio Fierro. L’undicesima edizione sarà dedicata maestro Marcello Colasurdo, recentemente scomparso e Presidente onorario del prestigioso premio e dell”associazione Vesuvius A.P.S . Vista la valenza socio culturale, la manifestazione è sostenuta da importantissimi patrocini morali che hanno sposato il progetto dell’artista Angelo Iannelli. In dieci edizioni tantissimi sono stati i personaggi illustri premiati “Ambasciatori del Sorriso” ricordiamone alcuni.