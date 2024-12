Mugnano del Cardinale. Presentazione del Libro: La Storia Meravigliosa della Famiglia di Nazareth e del Testo Il Silenzio che Parla

Il prossimo 5 dicembre, alle ore 18:30, presso il suggestivo Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale, si terrà un evento culturale e spirituale di grande interesse: la presentazione dell’opera dello scrittore Pietro Bellini, La Storia Meravigliosa della Famiglia di Nazareth.

Pietro Bellini, autore di profonda sensibilità e scrittura evocativa, ci invita a riscoprire le radici della nostra fede attraverso un testo ricco di riflessione e ispirazione. Questo libro offre un ritratto unico e toccante della Sacra Famiglia, mettendo in luce la loro semplicità, il loro amore reciproco e la loro fiducia totale in Dio. Attraverso una narrazione che intreccia ricerca storica, meditazione e sensibilità letteraria, Bellini accompagna il lettore in un viaggio che parte dalla quotidianità di Maria, Giuseppe e Gesù, conducendo a una comprensione più profonda del loro esempio di vita.

Nel testo, l’autore esplora anche il valore del silenzio come spazio di incontro con il divino. Riflette su come il silenzio, spesso percepito come vuoto, possa invece trasformarsi in una fonte inesauribile di dialogo interiore, meditazione e apertura al mistero. Un invito prezioso per fermarsi, ascoltare e accogliere il messaggio che Dio sussurra nel cuore.

Il Santuario di Santa Filomena, luogo di profonda spiritualità e devozione, si conferma il contesto ideale per un evento che unisce fede, cultura e riflessione. Questo luogo, ricco di storia e significato, offrirà ai partecipanti un’atmosfera intima e ispirante, perfetta per entrare in sintonia con i temi affrontati nel libro di Bellini.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Non perdete l’occasione di partecipare a questo incontro tra cultura e spiritualità!

(Andrea Salvatore Guerriero)