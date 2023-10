MUGNANO DEL CARDINALE. Le Suore Francescane dell’Immacolata fanno visita al corpo di Santa Filomena

Nel cuore della piccola località di Frigento, situata ad Avellino, un germoglio spirituale ha iniziato a crescere nel 1982, portando alla luce una nuova famiglia religiosa: le Suore Francescane dell’Immacolata. Questa comunità, nata presso il santuario della Madre del Buon Consiglio, è il ramo femminile della novella famiglia religiosa dei francescani dell’Immacolata.

L’ispirazione per questa “famiglia” religiosa è giunta direttamente dall’Immacolata, come il nome stesso suggerisce. Questa chiamata divina si è manifestata attraverso due sacerdoti francescani intraprendenti: padre Stefano Maria Manelli e padre Gabriele Maria Pellettieri. Questi due uomini di fede hanno focalizzato la loro visione, il cuore, la mente e la volontà sull’esortazione della Chiesa, enunciata nel decreto sulla vita religiosa “Perfectae Caritatis”. Tale decreto, frutto del Concilio Vaticano II, invitava alla rinnovazione della vita religiosa attraverso il “ritorno alle fonti”. Un richiamo a far rivivere oggi, nelle “mutate condizioni dei tempi”, la regola e le costituzioni, al fine di attuare “una più esatta osservanza della regola e delle costituzioni”.

La Santa Sede ha riconosciuto ufficialmente le Suore Francescane dell’Immacolata come un istituto di diritto pontificio nel 1998. Questo atto non solo ha suggellato la veridicità dell’ispirazione divina che ha dato origine a questa comunità, ma ha anche confermato la validità della forma di vita che esse hanno abbracciato.

Queste suore, seguaci del carisma francescano e devote all’Immacolata, vivono la loro vocazione con impegno e dedizione. La loro missione è intrisa di spirito francescano, caratterizzata dalla povertà, obbedienza e castità. In un mondo in costante cambiamento, le Suore Francescane dell’Immacolata si sforzano di incarnare i valori fondamentali del Vangelo, offrendo un modello di vita dedicato al servizio e all’amore verso il prossimo.

Ieri, queste suore hanno reso omaggio alla loro fede e alla loro vocazione inginocchiandosi vicino alla tomba di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale e a San Francesco d’Assisi. Questi momenti di preghiera e riflessione rafforzano il legame tra le suore e le radici spirituali della loro tradizione.

In un mondo spesso dominato dalla frenesia e dalle sfide, le Suore Francescane dell’Immacolata rappresentano un faro di spiritualità e speranza. Il loro cammino, iniziato sotto la guida dell’Immacolata e con il sostegno della Chiesa, continua a ispirare coloro che cercano una vita di significato e devozione.