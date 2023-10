MUGNANO DEL CARDINALE. I fedeli in Pellegrinaggio a Pompei: Celebrazione della Devozione a Santa Filomena e al Beato Bartolo Longo

Il 27 ottobre segna un momento speciale nel calendario religioso, un giorno dedicato al pellegrinaggio presso la tomba del devoto di Santa Filomena, il Beato Bartolo Longo, a Pompei. Questo evento, che si svolgerà con inizio alle ore 15.30, promette di essere un’esperienza ricca di spiritualità e riflessione.

Ore 15.30: Inizio del Pellegrinaggio

Il pellegrinaggio avrà inizio alle 15.30, quando i devoti e i pellegrini si raduneranno per dirigere i loro passi verso il luogo di riposo del Beato Bartolo Longo. Questo uomo, le cui gesta hanno segnato profondamente la storia religiosa, è stato un ardente sostenitore della devozione a Santa Filomena. La sua vita è un esempio di fede e impegno, e questo pellegrinaggio è un tributo a lui e alla sua eredità spirituale.

Ore 16.30: Accoglienza sul Sagrato del Santuario di Pompei

Giunti sul sagrato del santuario di Pompei, i partecipanti saranno accolti in un clima di calda ospitalità. La vista del maestoso santuario sarà un richiamo tangibile alla spiritualità e alla storia che si intrecciano in questo luogo sacro. Questo momento di accoglienza sarà anche un’opportunità per i pellegrini di condividere la loro fede e la loro devozione.

Ore 17.00: Santa Messa

Il punto culminante del pellegrinaggio sarà la celebrazione della Santa Messa alle 17.00. Questo atto liturgico sarà un momento di comunione spirituale, unendo i cuori e le menti dei partecipanti in un atto collettivo di adorazione. La presenza di Santa Filomena e la guida spirituale del Beato Bartolo Longo saranno palpabili durante questa sacra celebrazione.

Ore 18.00: Convegno “Il Devoto Bartolo Longo e Santa Filomena”

Dopo la messa, un convegno intitolato “Il devoto Bartolo Longo e Santa Filomena” darà voce a due illustri ospiti: monsignor Pasquale Mocerino, rettore del santuario di Pompei, e monsignor Pietro Caggiano, responsabile dell’associazione Amici di Bartolo Longo. Questi eminenti relatori offriranno approfondimenti sulla vita e la devozione di Bartolo Longo, nonché sull’importanza spirituale di Santa Filomena nella tradizione religiosa.

Il pellegrinaggio a Pompei, dunque, non sarà solo un viaggio fisico, ma un’esperienza che toccherà le corde più profonde della fede. Attraverso la preghiera, la messa e il convegno, i partecipanti saranno immersi in un contesto spirituale che ispirerà e nutrirà la loro devozione a Santa Filomena e al Beato Bartolo Longo.