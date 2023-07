A Mugnano del Cardinale, come da tradizione, prima dell’uscita della Madonna delle Grazie, si tiene la famosa asta per le torce e il Palio. Un banditore scandisce i tempi delle offerte provenienti dai fedeli. Quest’anno per le torce sono state offerte 1350 euro, il Palio se lo sono aggiudicate “Le Mariane” per 3500 euro, “Le Novative” hanno offerto 500 euro. Questi soldi andranno a finanziare i festeggiamenti in onore della Patrona. Foto di Francesco Piccolo