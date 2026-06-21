MUGNANO DEL CARDINALE. Auguri di Buon Compleanno a Domenico Gerolino

Auguri di buon compleanno a Domenico Gerolino

In occasione del suo compleanno, il Consiglio Pastorale di Promozione per la Spiritualità Filomeniana rivolge a Domenico Gerolino i più sinceri auguri di buon compleanno.

Con affetto e amicizia, i componenti del Consiglio gli augurano di trascorrere questa giornata speciale nella serenità e nella gioia dei propri cari, accompagnato dalla benedizione del Signore e dalla protezione di Santa Filomena.

A Domenico l’augurio di salute, pace e tante soddisfazioni per il futuro.

Buon compleanno da tutto il Consiglio Pastorale di Promozione per la Spiritualità Filomeniana.