Allerta pesce palla nel Mediterraneo: la Croce Rossa avverte i turisti in Grecia

Allerta pesce palla nel Mediterraneo, anche la Croce Rossa mette in guardia i turisti. Diversi bagnanti sono stati morsi da pesci palla nelle località balneari greche a causa anche delle sue mascelle forti e affilate. Sebbene gli esperti affermino che non c’è motivo di allarmarsi, la Croce Rossa sta ora diffondendo linee guida ufficiali di primo soccorso per i turisti

Scatta l’allerta in Grecia per i morsi letali alla fauna ittica e ferite profonde per i bagnanti del pesce palla testa di lepre (Lagocephalus sceleratus), originario degli oceani Indiano e Pacifico, ma che ha raggiunto il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Dal suo primo avvistamento in Grecia nel 2005, questa specie si è riprodotta a un ritmo rapido e ha pochi predatori naturali. Dopo aver stabilito colonie stabili lungo i litorali di Israele e Cipro, l’invasore ha preso d’assalto la Grecia e l’isola di Creta. Ciò sta causando problemi sulle spiagge e nelle aree circostanti. Tuttavia la massiccia presenza sta sollevando lo spettro di una imminente e massiccia espansione verso le coste italiane, ricalcando l’identico e distruttivo copione biologico già vissuto con l’avvento del granchio blu. Il consumo di questo pesce può essere fatale a causa della presenza di tetrodotossina, una neurotossina, ma il pericolo immediato per i nuotatori risiede nella sua bocca. Il morso non è velenoso, ma le sue potenti mascelle possono causare gravi ferite aperte. Secondo i biologi marini, il pesce palla sta diventando più aggressivo, nuota più spesso in gruppo e sta perdendo la sua timidezza nei confronti degli esseri umani. I media greci riportano che diverse vittime sono state ricoverate in ospedale negli ultimi mesi a seguito di attacchi. Una donna anziana è stata morsa a Varkiza, un sobborgo di Atene. I morsi hanno interessato principalmente le sue gambe. La Croce Rossa greca sta attualmente diffondendo raccomandazioni per le vittime. Chiunque venga morso deve sciacquare immediatamente la ferita con acqua e sapone. Le vittime devono consultare un medico per farsi suturare la ferita e, se necessario, sottoporsi alla vaccinazione antitetanica. In caso di emorragia grave, è necessario chiamare immediatamente il numero di emergenza 112. Il pesce palla è una vera piaga per la pesca locale. Distrugge le reti e si nutre del pesce destinato alla vendita. Per arginare il problema, le autorità pubbliche stanno prendendo provvedimenti. La Grecia prevede di pagare ai pescatori sei euro per ogni chilo di pesce palla catturato. Sistemi di compensazione simili sono già in vigore a Cipro (4,80 euro al chilo) e in Turchia. La D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, esperta di fauna marina, assicura che non c’è motivo di farsi prendere dal panico: “Il problema riguarda principalmente la pesca. Per quanto riguarda i bagnanti, penso che sia un’esagerazione. Non ci sono problemi per la maggior parte della costa greca e di Creta.