Mugnano del Cardinale al Vertice: Finanziamento da 3,2 Milioni per la Palestra della Scuola Media “A. Manzoni”

Il Comune di Mugnano del Cardinale si distingue come il primo in graduatoria nella II sessione 2024 del progetto regionale “Scuola Viva in Cantiere”, ottenendo un finanziamento di 3.200.000,00 euro per la ricostruzione della palestra comunale a servizio della scuola media ad indirizzo musicale “A. Manzoni”.

Questo importante riconoscimento conferma l’impegno dell’amministrazione locale nel miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive, a beneficio della comunità educativa.

Il progetto finanziato prevede:

Demolizione e ricostruzione della palestra, adeguata ai più moderni standard di sicurezza e funzionalità.

della palestra, adeguata ai più moderni standard di sicurezza e funzionalità. Fase progettuale: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE).

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Punteggio ottenuto in graduatoria: 71,00.

L’intervento rappresenta un passo fondamentale per dotare la scuola media “A. Manzoni” di una struttura moderna, capace di sostenere sia le attività scolastiche che quelle sportive della comunità.

Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito del programma regionale “Scuola Viva in Cantiere”, volto alla riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici in Campania. Nella seconda sessione del 2024, sono stati valutati complessivamente 180 progetti, di cui solo 57 sono stati dichiarati finanziabili.

Tra questi, il progetto di Mugnano del Cardinale si è distinto per la sua qualità progettuale e per l’allineamento con gli obiettivi strategici della Regione Campania, che punta a edifici scolastici più sicuri e accessibili.

Il risultato ottenuto da Mugnano del Cardinale non è solo una vittoria per il comune, ma anche un esempio di buona amministrazione e di visione strategica per lo sviluppo delle infrastrutture scolastiche. La capacità di ottenere risorse significative per un progetto così rilevante sottolinea la professionalità dell’amministrazione e la centralità del territorio nel panorama regionale.

Grazie a questo finanziamento, la palestra della scuola media “A. Manzoni” potrà trasformarsi in un punto di riferimento per l’attività educativa e sportiva locale, offrendo spazi sicuri e moderni per gli studenti e le famiglie di Mugnano del Cardinale.