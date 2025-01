Abbattute le barriere architettoniche nei pressi del Tribunale di Avellino: soddisfazione del M.I.D. e del Presidente Giovanni Esposito

Abbattute le barriere architettoniche a ridosso del Tribunale di Avellino segnalate dal M.I.D a margine dell’ultimo tavolo sulle barriere: soddisfatto il Presidente Regionale Giovanni Esposito.

Il M.I.D. a margine dell’ultimo tavolo tecnico sulle barriere architettoniche aveva segnalato tra le varie criticità indicate alla giunta comunale, le quali ancora ostacolano la mobilità delle persone con disabilità nella città di Avellino, l’assenza di scivoli sui marciapiedi a ridosso del tribunale.

Con grande soddisfazione oggi, ringraziando dell’impegno assunto e portato a termine in primis dal Sindaco Laura Nargi e poi dagli assessori tecnici alle Politiche Sociali Lucia Forino, alla rigenerazione urbana Marianna Illiano e al Patrimonio Edoardo Volino, possiamo dire e affermare come si può anche ben costatare che tali criticità sono state risolte e che i marciapiedi sono stati come da normativa vigente adeguati di scivoli che facilitano la regolare mobilità delle persone con disabilità.

Ora l’auspicio del M.I.D. è quello di poter proseguire con i lavori del tavolo sulle barriere architettoniche, potendo riscontrare ancora anche la volontà dei neo nominati assessori questa volta politici Spiezia alla disabilità e Tomasetta alle Politiche Sociali e dello stesso Sindaco Laura Nargi alle quali vanno i miei auguri di buon lavoro sempre nell’interesse della città e degli ultimi conclude Esposito.