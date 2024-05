Montoro, bagno di folla per Salvatore Carratù al primo incontro con i cittadini

Bagno di folla la scorsa domenica 19 maggio 2024 alla frazione San Pietro di Montoro per il candidato sindaco del Comune di Montoro Salvatore Carratù.

Tanti i cittadini presenti in piazza per conoscere da vicino i 48 candidati alla carica di consigliere comunale ed ascoltare le parole del candidato sindaco. Negli interventi fatti da Carratu’ e dai consiglieri, sono emersi interessanti spunti programmatici; ma soprattutto si è vista la passione ed il coinvolgimento dei candidati più giovani nell’illustrare le proprie idee.

Dopo il primo comizio seguiranno le attività di piazza con gli incontri di Preturo (mercoledì 22/05), Borgo (giovedì 23/05) e Banzano (venerdì 24/05). Intanto si continua con le aperture dei comitati nelle varie frazioni; dopo aver inaugurato la sede di Piazza di Pandola, nei giorni a seguire saranno aperti i comitati a: Caliano, Preturo, Banzano, Torchiati e san Pietro, in modo da favorire l’incontro e l’ascolto con i tanti cittadini pronti a confrontarsi con i candidati.

Con il motto” Io sono, noi siamo” il candidato sindaco è pronto ad ascoltare le istanze dei cittadini.

Quando si amministra una comunità, bisogna mettere in conto che il ruolo di sindaco è temporaneo e contemporaneo – commenta Salvatore Carratu’ – Non è a vita! E’ una parentesi che si apre e si chiude durante la quale si cerca di creare i presupposti per cedere il passo alle nuove generazioni. Se iniziassimo a pensare in questo modo, allora effettivamente si avrebbe a cuore il bene del proprio paese.

Nelle precedenti esperienze questa è stata la mia stella polare: servire la comunità senza pensare alla poltrona.