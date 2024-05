Governo del Territorio in Campania: a Saviano un convegno sulle Sfide e le Opportunità con la Nuova Legge Regionale

Si terrà il 30 maggio dalle ore 15:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Saviano un convegno dal titolo “Norme sul Governo del Territorio: Scenari Futuri”, organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia. L’evento, che vedrà la partecipazione di un folto pubblico di professionisti e amministratori locali, sara’ l’occasione per approfondire i contenuti della nuova Legge Regionale 29 Aprile 2024, n. 5, che modifica la precedente Legge Regionale 22 Dicembre 2004, n. 16, recante “Norme sul governo del territorio”.

Relatori di spicco affronteranno i vari aspetti della nuova normativa, offrendo spunti di riflessione e aprendo un dibattito costruttivo. Tra i relatori, l’architetto Francesco Domenico Moccia, Segretario Nazionale dell’Istituto Nazionale Urbanistica (INU), parlerà dell’importanza della nuova legge nel promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale e il contrasto al consumo di suolo. Il dottor Gabriele Nunziata, Presidente della Sezione del TAR Lombardia, invece analizzerà i profili giuridici della nuova normativa, evidenziandone le novità e le criticità.

L’architetto Emanuela Coppola, Coordinatrice della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, illustrerà le principali novità introdotte dalla legge in materia di pianificazione urbanistica, mentre l’avvocato Domenico Vitale, esperto di diritto amministrativo, affronterà le questioni relative all’edilizia e all’espropriazione per pubblica utilità. L’architetto Giovanni De Sena, infine, porterà la sua esperienza di libero professionista, offrendo una visione pratica delle implicazioni della nuova legge sull’attività quotidiana degli architetti.

Il dibattito finale, moderato dall’architetto Santolo Tafuro, permetterà ai partecipanti di approfondire i temi emersi durante la giornata e di confrontarsi con i relatori. Le conclusioni del convegno verteranno sulla necessità di un impegno comune da parte di tutti gli attori coinvolti per attuare la nuova legge in modo efficace e proficuo. La nuova legge rappresenta un’importante opportunità per il governo del territorio in Campania, ma richiede un impegno concreto per superare le criticità e cogliere le sfide che si presentano.

L’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia si impegna a svolgere un ruolo attivo nel processo di attuazione della nuova legge, offrendo la propria professionalità e competenza a tutti gli enti e i soggetti interessati.

Ecco alcuni dei punti chiave della nuova Legge Regionale 29 Aprile 2024, n. 5:

Rigenerazione urbana: La legge promuove la rigenerazione urbana attraverso l’utilizzo di strumenti come la perequazione urbanistica e la riqualificazione di aree degradate.

Sostenibilità ambientale: La legge pone l’accento sulla sostenibilità ambientale, prevedendo misure per la riduzione del consumo di suolo, l’aumento del verde urbano e la promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili.

Contrasto al consumo di suolo: La legge introduce misure per contrastare il consumo di suolo, prevedendo la limitazione dell’edificabilità in determinate aree e la promozione della densificazione urbana.

Semplificazione burocratica: La legge semplifica le procedure burocratiche per l’ottenimento dei permessi di costruire, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi per le imprese e i cittadini.

Partecipazione dei cittadini: La legge rafforza la partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione urbanistica, prevedendo l’obbligo di consultazione pubblica per tutti i piani urbanistici.

La nuova Legge Regionale 29 Aprile 2024, n. 5 rappresenta un passo avanti importante per il governo del territorio in Campania. Tuttavia, la sua attuazione richiederà un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. L’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia si impegna a svolgere un ruolo attivo in questo processo, offrendo la propria professionalità e competenza a tutti gli enti e i soggetti interessati.