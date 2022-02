MONTEFORTE IRPINO. Antonio Valentino, 83enne montefortese realizza il miniatura palazzo Loffredo

La passione per il modellismo e per il suo paese natio: sono queste le componenti che hanno guidato il cuore e le mani di Antonio Valentino, ottantenne montefortese che ha realizzato una miniatura di Palazzo Loffredo in cartone. “Appena ho visto la sua creazione sono rimasto sbalordito non solo per la precisione dei particolari di ogni singola finestra, portone e tegola del Palazzo di Città, ma anche per la cura maniacale nei colori e nelle forme – così il sindaco Costantino Giordano – Antonio è l’esempio per tutti i giovani montefortesi che amano il proprio paese. Lo ricordo quando ero giovane, è stato sempre un uomo umile, un artigiano e un gran lavoratore. La sua dedizione alla famiglia, il suo impegno e il rispetto dei valori, oggi più che mai, a pochi giorni dal gesto di inciviltà e vandalismo che ha danneggiato le nostre giostrine, prontamente ripulite dai nostri tecnici e operai comunali, devono essere un esempio per tutti noi”.

Questa di Palazzo Loffredo non è la prima opera di Antonio che, in passato, ha già realizzato oltre cento miniature, tra cui l’ex ospedale San Giacomo e la Chiesa di San Nicola di Bari sempre in cartone: “E’ un hobby che coltivo dall’inizio del 2018, utilizzando per lo più cartoni riciclati – spiega Antonio Valentino – non è solo un passatempo ma anche un modo per trasmettere la passione e la memoria dei principali monumenti montefortesi che mi hanno accompagnato nel corso della mia vita”.

Il Sindaco ha deciso di esporre il modellino nella sua stanza in Comune, affinché sia visibile a tutti i visitatori e cittadini: “Ho deciso di lasciarlo in mostra e custodirlo accanto a me, perché rappresenta un segno tangibile di altruismo e amore per Monteforte Irpino – conclude il sindaco – mi auguro che questa opera sia di ispirazione per tanti altri cittadini e, magari, un modello e un esempio soprattutto per i nostri giovani. Ringrazio, quindi, Antonio e spero che possa regalarci altre opere simili”.

adsense – Responsive – Post Articolo