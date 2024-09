Marketing strategico per aziende edili e di ristrutturazione

Le strategie di marketing solo raramente vengono prese in considerazione con la dovuta attenzione nel settore dell’edilizia. Invece, le realtà di questo comparto non dovrebbero rinunciare all’opportunità di sperimentare l’efficacia di tecniche di web marketing innovative, non solo nei momenti di crisi ma anche in quelli in cui gli affari vanno a gonfie vele. Le numerose declinazioni del marketing, infatti, si possono adattare a parecchi contesti, grazie alla fluidità che caratterizza questo settore.

Un sito web

Richiedere una consulenza marketing strategico per aziende di ristrutturazione è il primo passo da compiere, ma sono parecchie le strade che possono essere percorse. Quel che è certo è che il web marketing si può concretizzare solo nel caso in cui l’azienda abbia un sito web. Meglio non affidarsi all’improvvisazione per risparmiare: conviene, invece, rivolgersi a professionisti del settore, poiché il minimo errore si può trasformare in un disastro dal punto di vista della comunicazione. Il sito deve essere utilizzato per far conoscere l’impresa e presentare i vari servizi offerti, funzionando come una sorta di stand in una fiera e al tempo stesso una vetrina che garantisca una visione completa del settore edile.

Perché è importante l’email marketing

Per una lead generation soddisfacente è sempre necessario coniugare il marketing online e quello offline. A proposito di quest’ultimo, il volantinaggio è senza dubbio un elemento di primaria importanza a cui ricorrere. Per quel che riguarda il marketing online, invece, conviene puntare sulla Seo, la base per accrescere il numero di clienti e, di conseguenza, far lievitare il fatturato. Progettare una strategia di marketing vuol dire studiare diversi passaggi da compiere. Con la Seo, il sito web risulta più visibile: un obiettivo che può essere raggiunto sfruttando il lavoro dei motori di ricerca, con un accurato posizionamento conseguito grazie alle parole chiave.

Come rendere il sito web davvero attraente

Il sito dovrebbe accogliere almeno una call to action: un vero e proprio invito all’azione, che suggerisca al visitatore di lasciare il proprio indirizzo mail per ottenere più informazioni. Interessanti sono, poi, le campagne di email marketing, dato che i messaggi di posta elettronica rappresentano sempre uno strumento utile per attirare non solo i clienti, ma anche nuovi partner. Si tratta di inviare mail, in maniera ciclica o solo in un arco di tempo ben delimitato, al fine di far conoscere un particolare servizio o l’impresa a 360 gradi. Non meno apprezzabili si rivelano le campagne pay per click, che a loro volta servono a guadagnare una visibilità maggiore in Rete e un posizionamento ottimale sulle pagine di ricerca.

Il blog aziendale

Gli esperti del settore raccomandano anche di ricorrere a un blog aziendale, un altro degli strumenti che possono contribuire a una migliore visibilità sul web. Il blog deve essere aggiornato in maniera regolare e costituisce un’altra via da percorrere per comunicare in maniera differente rispetto a ciò che avviene con il sito vetrina. I lettori, non ancora clienti, proprio grazie al blog hanno la possibilità di approfondire la conoscenza di un aspetto particolare dell’impresa o di una dimensione specifica dell’attività. Se un blog viene curato in modo appropriato, e cioè con testi precisi e rivolti a un target mirato, si moltiplicano le conversioni e di conseguenza le condivisioni. I contatti non potranno far altro che crescere, a beneficio degli affari.

Prolution Group e il marketing per le aziende edili

Prolution Group è l’agenzia di marketing a cui ci si può rivolgere se si ha la necessità di crescere nel proprio settore grazie alle tecniche di cui abbiamo parlato nelle righe precedenti: si tratta, infatti, di una realtà specializzata nel marketing delle ristrutturazioni e dell’edilizia. Chi lo desidera ha l’opportunità di richiedere una consulenza gratuita, specificando il numero di dipendenti, il fatturato dell’ultimo anno e l’entità dell’investimento che si ha in mente di effettuare. Così, si potrà interagire con un professionista dell’agenzia e avere accesso a una varietà di soluzioni efficaci.