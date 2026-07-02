Marina Militare Nastro Rosa Tour: a Napoli una giornata di sport e grandi emozioni per i ragazzi del “Progetto Giovani”

Grande successo per il “Progetto Giovani”, iniziativa dedicata alle nuove generazioni per promuovere la cultura del mare in piena sicurezza e nel rispetto del suo ecosistema, tenutosi ieri mercoledì 1° luglio a Napoli, in occasione della sesta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

I giovani partecipanti hanno vissuto un’esperienza unica alla scoperta delle imbarcazioni Waszp, piccole e velocissime derive a vela monoposto che grazie ai foil sembrano volare sull’acqua, e dei segreti della conduzione di una regata. Presso la Lega Navale di Napoli i giovani hanno partecipato a una lezione di vela a cura degli istruttori FIV – Federazione Italiana Vela, per poi salire a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera dalla quale hanno potuto seguire la regata Waszp del Marina Militare Nastro Rosa Tour, lasciandosi coinvolgere dall’adrenalina e dallo spettacolo degli atleti in gara.

Nel corso della giornata dedicata al “Progetto Giovani”, i ragazzi hanno partecipato a numerose attività formative e immersive: incontri divulgativi dedicati alla scoperta delle attività della Marina Militare, alla sicurezza in mare e alla tutela dell’ambiente marino. Attraverso la realtà virtuale hanno esplorato il mondo dei sommergibili e della Guardia Costiera, sperimentato il simulatore di barca a vela classe Optimist, e partecipato a un laboratorio interattivo per imparare l’arte marinaresca dei nodi. Un’esperienza immersiva tra mare, adrenalina e tradizione marinara, pensata per coniugare formazione, innovazione tecnologica e cultura nautica coinvolgendo le nuove generazioni e sensibilizzandole alla conoscenza e alla tutela del patrimonio marittimo.

Nato da un accordo tra Marina Militare e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Ministro per lo sport e i Giovani, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto, il Progetto Giovani si inserisce nel tema 2026 del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela, giunto quest’anno alla 6a edizione: “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”. In questo contesto, il mare è inteso come un’infrastruttura culturale e simbolica capace di connettere comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Un appuntamento di respiro nazionale e internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.