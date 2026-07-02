Dalle aree interne per una nuova Europa, a Fontanarosa l’incontro dell’antenna territoriale Europe Direct dedicato alle opportunità europee per i territori

FONTANAROSA (AVELLINO) – Le aree interne rappresentano una delle grandi sfide dell’Europa contemporanea. Territori ricchi di storia, identità, patrimonio culturale e ambientale, ma spesso segnati da spopolamento, invecchiamento della popolazione, difficoltà nei collegamenti e ridotta accessibilità ai servizi essenziali. Proprio da queste realtà può però nascere un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle comunità locali.

Con questo obiettivo il Comune di Fontanarosa ospiterà, venerdì 3 luglio alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare, l’incontro “Dalle aree interne per una nuova Europa – opportunità, strategie e buone pratiche dalle periferie al cuore dell’Unione”, promosso nell’ambito delle attività della rete Europe Direct. L’appuntamento – realizzato sotto il patrocinio della Provincia di Avellino – segnerà l’avvio ufficiale delle attività dell’antenna territoriale irpina – promossa dall’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore – del Centro Europe Direct Caserta – gestito dall’associazione Informamentis Europa – nuovo presidio di informazione europea nato per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione e le comunità irpine.

L’iniziativa offrirà un momento di confronto rivolto ad amministratori locali, associazioni, operatori del terzo settore, imprese, giovani e cittadini interessati a conoscere gli strumenti che l’Unione Europea mette a disposizione per sostenere la crescita dei territori più fragili e rafforzarne la capacità di costruire percorsi di sviluppo duraturi.

LE OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I TERRITORI

Nel corso dell’incontro saranno approfondite le principali politiche europee dedicate alle aree interne, con particolare attenzione ai programmi di coesione territoriale, ai fondi strutturali, alle opportunità offerte dalla programmazione europea e alle esperienze virtuose già sviluppate in diversi contesti nazionali ed europei.

L’obiettivo è mostrare come le aree periferiche possano trasformarsi in laboratori di innovazione sociale, valorizzando il patrimonio culturale, il turismo sostenibile, l’agricoltura di qualità, la digitalizzazione dei servizi e il protagonismo delle comunità locali. Saranno inoltre presentati esempi concreti di progettazione europea e di collaborazione tra enti pubblici, associazioni e cittadini, evidenziando come le politiche dell’Unione possano tradursi in interventi capaci di migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità di crescita.

IL RUOLO DEI CENTRI EUROPE DIRECT

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere più da vicino il ruolo dei Centri Europe Direct, la rete ufficiale di informazione della Commissione europea presente in tutti gli Stati membri.

I Centri costituiscono il punto di contatto più diretto tra le istituzioni europee e i cittadini. La loro missione è rendere l’Unione Europea più vicina alle comunità locali, offrendo informazioni affidabili sulle politiche europee, sui diritti dei cittadini, sulle opportunità di finanziamento, sui programmi comunitari e sulle iniziative promosse dalle istituzioni dell’Unione.

Attraverso incontri dedicati a cittadini, imprenditori, Terzo Settore ed amministratori pubblici, attività nelle scuole, seminari, laboratori, campagne informative e servizi di orientamento, i Centri Europe Direct favoriscono una maggiore conoscenza dell’Europa e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica europea, contribuendo a contrastare la disinformazione e ad avvicinare le persone alle istituzioni comunitarie.

UN DIALOGO TRA EUROPA E COMUNITÀ LOCALI

«L’incontro che ospiteremo – dichiara Giuseppe Pescatore, sindaco di Fontanarosa – ribadisce come il futuro delle aree interne rappresenti una sfida non soltanto locale ma pienamente europea. Le politiche di coesione dell’Unione riconoscono infatti il valore strategico di questi territori e dei loro amministratori, chiamati a svolgere un ruolo centrale nella tutela del patrimonio culturale e ambientale, nella transizione ecologica, nell’innovazione sociale e nello sviluppo sostenibile».

«La giornata nasce con l’obiettivo di rendere sempre più capillare la presenza della rete Europe Direct sul territorio della provincia di Avellino – commenta Vincenzo Girfatti, coordinatore del Centro Europe Direct Caserta – favorendo l’accesso alle informazioni, alle opportunità e ai programmi dell’Unione Europea per le aree interne nelle aree interne. È l’inizio di un percorso stabile di ascolto, informazione e partecipazione, volto a creare un collegamento sempre più diretto tra i cittadini irpini e le istituzioni europee, promuovendo nuove progettualità e una maggiore cultura della cittadinanza europea».