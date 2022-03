Ma.Da.Cos. partner dell’U.S. Avellino.

La famiglia dell’U.S. Avellino 1912 abbraccia il nuovo sponsor Ma.Da.Cos.

L’azienda è da oltre trent’anni sinonimo di affidabilità, fantasia e qualità. La gestione a carattere familiare ha rappresentato, da sempre, un valore aggiunto della cultura aziendale improntata alla cura del cliente, con cordialità e attenzione, come se ciascuno fosse esclusivo e speciale. Ma.Da.Cos, da anni, si adopera nella cura del verde di enti pubblici, delle strutture alberghiere e turistiche, e delle piccole, medie e grandi imprese e, infine ma non per ultimo, ai consumatori privati offrendo una vasta gamma di servizi e prodotti presso il proprio punto vendita.

La partnership tra Ma.Da.Cos e U.S. Avellino 1912 prevede una serie di benefit che daranno all’azienda irpina grande visibilità.

Goffredo D’Urso, titolare dell’azienda, commenta: “Siamo contenti di poter sostenere l’U.S. Avellino 1912 in questo campionato. È un onore creare sinergie tra aziende del territorio. Noi da 30 anni lavoriamo per l’Irpinia e speriamo di poter dare il nostro contributo a una realtà sportiva importante per il nostro territorio e per il calcio italiano.”

