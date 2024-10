M5S Montoro: “Crisi idrica drammatica, la gestione delle risorse resta irrisolta”

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Montoro denuncia una situazione ormai insostenibile per i cittadini di Solofra e Montoro, da anni alle prese con una grave crisi idropotabile. Le risorse idriche del bacino locale, compromesse dall’inquinamento delle falde acquifere risalente al 2014, non sono mai state pienamente ripristinate, nonostante interventi infrastrutturali recenti. Le famiglie, specie nelle aree più popolose, soffrono quotidianamente la mancanza d’acqua, con erogazioni limitate a poche ore del giorno. Si chiede un impegno urgente delle istituzioni per bonificare e mettere in rete le risorse disponibili.