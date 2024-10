La Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella: Nuove Date e Programma per avverse condizioni meteo

A causa del maltempo, le attese giornate del 18 e 19 ottobre per la Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella sono state annullate. Tuttavia, gli appassionati di prodotti tipici e delle tradizioni locali potranno comunque partecipare all’evento, che è stato confermato per domenica 20 ottobre, con attività e stand aperti per tutta la giornata.

L’evento, che celebra due tra i prodotti più pregiati del territorio avellano, verrà replicato anche il 26 e 27 ottobre, offrendo ulteriori opportunità di gustare le castagne e le nocciole locali, partecipare alle attività culturali e visitare gli stand gastronomici.

La manifestazione, che si tiene ogni anno nel cuore della storica cittadina di Avella, è un’occasione perfetta per immergersi nei sapori e nei profumi dell’autunno campano. Oltre alle degustazioni di prodotti a base di castagne e nocciole, i visitatori potranno anche scoprire gli antichi mestieri, assistere a spettacoli folkloristici e partecipare a escursioni e visite guidate al patrimonio archeologico e naturale della zona.

Gli organizzatori invitano tutti a non perdere l’appuntamento per celebrare le eccellenze locali in un contesto ricco di tradizione e cultura. Nonostante l’inconveniente meteorologico, la Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella promette di regalare momenti unici per grandi e piccoli.