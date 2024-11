L’Università Federico II di Napoli terza al mondo per Farmacia

FEDERICO II: l’Università di Napoli è la terza al mondo per Farmacia Enorme successo per l’ateneo storico della Federico 2, che secondo la classifica Gras (Global Ranking of Academic Subjects) del 2024 elaborata dalla Shangai Ranking, si piazza al terzo posto per la facoltativa di Farmacia e Scienze Farmaceutiche. È il primato più alto raggiunto dalle Università italiane: simbolo di un evidente e trasparente meccanismo culturale che nonostante le avversità e i tagli dei fondi, continua a date i propri risultati.

Altre posizioni di rilievo sono:

– Ingegneria Aerospaziale: 26 esima posizione

– Scienze agrarie: 36 esima posizione

– Fisica, Ingegneria civile, Scienze veterinarie: tra la posizione 51 e 75

– Scienze alimentari, Tecnologia e ingegneria dei materiali: tra la posizione 76 e 100

Lorito, il rettore, afferma: “Premiati il reclutamento di qualità e la ricerca”. (Sarah Massari)