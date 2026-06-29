Liveri sceglie Yuppies Eventi: magia, spettacoli e divertimento per il 1° Festival della Polpetta Liverese

Anche il Comune di Liveri ha scelto Yuppies Eventi, l’agenzia di animazione con sede a Baiano, per animare le serate dedicate a bambini e famiglie in occasione del 1° Festival della Polpetta Liverese, in programma il 10 e 11 luglio presso il Parco degli Ulivi, nell’area del Santuario di Santa Maria a Parete.

Per due giornate la manifestazione offrirà un ricco programma di intrattenimento, trasformando il festival in un appuntamento pensato non solo per gli amanti della buona cucina, ma anche per il divertimento di grandi e piccoli.

Yuppies Eventi curerà l’animazione con spettacoli di magia, clown, intrattenimento, musica, baby dance e gonfiabili, garantendo momenti di allegria e coinvolgimento per tutta la famiglia.

L’area dedicata ai bambini sarà allestita con giochi, gonfiabili, attività creative e un servizio di baby parking gestito da animatori qualificati, mentre non mancheranno spettacoli e truccabimbi gratuiti.

La scelta del Comune di Liveri conferma la qualità e la professionalità di Yuppies Eventi, realtà sempre più apprezzata per l’organizzazione di eventi dedicati alle famiglie e all’animazione, capace di rendere ogni manifestazione un’occasione di festa, con particolare attenzione ai più piccoli.

L’appuntamento è quindi fissato per il 10 e 11 luglio, quando il cuore di Liveri si trasformerà in un grande spazio di festa, sapori e divertimento per tutte le età.