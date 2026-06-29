AVELLINO. Si riunisce domani il Consiglio Provinciale per l’adozione del Rendiconto di gestione 2025.

È in programma domani, martedì 30 giugno, alle ore 10,00 la seduta di Consiglio Provinciale con all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione anno 2025.
Tra gli altri argomenti da trattare, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per le procedure di somma urgenza attivate per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza della sede stradale, a seguito del dissesto franoso verificatosi in prossimità del Km 29+900 della ex S.S. 88 nel Comune di Contrada e il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per la procedura di somma urgenza attivata per l’esecuzione di ulteriori interventi di messa in sicurezza della SR ex SS 374 dir Montevergine, gravemente danneggiata dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 24 e fino al giorno 26 novembre 2025
Nella giornata di mercoledì 1 luglio (in prima convocazione alle ore 10,00 e in seconda convocazione alle ore 17,00), è in programma l’Assemblea dei Sindaci per l’espressione del parere di competenza relativo al Rendiconto di gestione anno 2025.