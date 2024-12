MUGNANO DEL CARDINALE. La Storia Meravigliosa della Famiglia di Nazareth presentata al Santuario di Santa Filomena

Il 5 dicembre, alle ore 18:30, il Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale ha ospitato un evento culturale e spirituale di grande rilevanza: la presentazione del libro “La Storia Meravigliosa della Famiglia di Nazareth” dello scrittore Pietro Bellini.

In una cornice suggestiva e raccolta, il pubblico ha avuto l’opportunità di immergersi in un’opera che intreccia ricerca storica, riflessione e una profonda sensibilità letteraria. Pietro Bellini, con la sua scrittura evocativa, ha invitato i presenti a riscoprire le radici della fede cristiana attraverso un ritratto unico e commovente della Sacra Famiglia. Il libro, che esplora la semplicità, l’amore reciproco e la totale fiducia in Dio di Maria, Giuseppe e Gesù, si pone come una guida spirituale per comprendere il valore universale del loro esempio di vita.

Un tema centrale dell’opera è il valore del silenzio, descritto come spazio privilegiato per l’incontro con il divino. Bellini ha sottolineato come il silenzio, spesso visto come vuoto, possa trasformarsi in un’opportunità di dialogo interiore, meditazione e apertura al mistero.

La presentazione si è svolta in un clima di grande partecipazione e spiritualità, con il Santuario che, per l’occasione, ha offerto un’atmosfera perfetta per accogliere i messaggi di fede e riflessione contenuti nel libro. Questo luogo, ricco di storia e devozione, ha permesso ai presenti di vivere un momento di raccoglimento, in sintonia con i temi trattati dall’autore.

Un evento che ha unito fede, cultura e introspezione, lasciando nei partecipanti un profondo senso di ispirazione e connessione spirituale.