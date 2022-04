Il Nola 1925 si ferma nel finale: pareggio col San Giorgio. Mister Condemi: “Gestione sbagliata della gara nel finale, dovevamo chiudere”

Il Nola perde un’occasione molto importante per lanciarsi verso la salvezza diretta e si fa rimontare nel finale dal San Giorgio: allo Sporting finisce 3-3.

Mister Condemi deve rinunciare per infortunio a Cappa, Sicignano, Coratella, Zito e Acampora. La gara si presenta subito energica ma ad andare in vantaggio é il San Giorgio al 21′ con una bellissima conclusione dalla distanza di Argento che bacia il palo. Il Nola non si abbatte e recupera subito dopo pochi minuti grazie a Ruggiero, implacabile dal dischetto dopo il rigore assegnato per fallo su D’Angelo. Nel secondo tempo il Nola la ribalta in 6′: al 59′ D’Orsi é il piú lesto ad insaccare in mischia, al 65′ invece Figliolia allunga il risultato segnando di testa. Il Nola, complice la stanchezza, spreca due nitide occasioni per andare sul 4-1. Il San Giorgio non si abbatte e recupera la gara in 10′, dal 69′ al 79′: prima il neo entrato Raiola segna il 2-3 e poi Caprioli con una grande conclusione dai 30 metri mette in pari i giochi. Il Nola non trova piú le forze per passare in vantaggio e chiude con molti rimpianti.

