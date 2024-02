Il Napoli ritrova il sorriso: Sassuolo-Napoli 1-6, trionfo di Calzona con protagonista Osimhen. Video

Il Napoli ha finalmente mostrato la sua vera natura al Mapei Stadium, vincendo in modo convincente contro il Sassuolo con un rotondo 6-1 nel recupero della 21a giornata della Serie A. La partita, iniziata male per gli azzurri con il gol di Racic al 17′, ha visto una rapida e decisa reazione che ha segnato la prima vittoria di Francesco Calzona sulla panchina partenopea.

Il trionfo è stato ancor più significativo considerando le difficoltà incontrate nelle precedenti sfide con le squadre considerate “piccole”. Il Napoli ha finalmente regalato ai suoi tifosi una performance di alto livello, dimostrando un gioco fluido e coinvolgente. Sebbene l’avversario fosse il Sassuolo, nota squadra di calcio, la vittoria ha avuto un impatto positivo sul morale della squadra, specialmente in vista dei prossimi impegni, tra cui la sfida contro la Juventus.

Osimhen è stato il grande protagonista della serata, mostrando il suo talento con una tripletta che ha spazzato via ogni dubbio sulle sue capacità. Il nigeriano ha dimostrato di essere il vero trascinatore della squadra, mettendo a segno due gol nel primo tempo e completando la tripletta all’inizio del secondo tempo, capitalizzando su un errore difensivo avversario.

Ma non è stato solo Osimhen a brillare; Kvaratskhelia ha contribuito alla festa segnando una doppietta, dimostrando che il Napoli ha molte armi offensive a disposizione. La vittoria ha permesso agli azzurri di raggiungere l’ottavo posto in classifica, accorciando le distanze dalla zona Europa League e alimentando speranze di un futuro migliore.

L’esordio in panchina di Bigica per il Sassuolo è stato tutto fuorché positivo, con la squadra emiliana che sembra in balia di una crisi identitaria. Attualmente al penultimo posto in classifica, il Sassuolo dovrà rivedere la propria strategia e trovare soluzioni immediate per evitare la retrocessione.

In conclusione, la vittoria del Napoli contro il Sassuolo è molto più di un semplice risultato positivo. È la conferma che la squadra di Calzona è in grado di esprimere un calcio di qualità e di competere ad alti livelli. L’entusiasmante prestazione, guidata da un super-Osimhen, offre ai tifosi azzurri motivo di speranza e ottimismo per il resto della stagione.

(Andrea Salvatore Guerriero)