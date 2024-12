GROTTAMINARDA. LA NOTTE DEI FALÒ DI SANTA LUCIA: GIOVANI E TRADIZIONE

Anche quest’anno la “Vampalenzia” sarà il simbolo della sentita Festa di Santa Lucia del 13 dicembre. Il Programma Religioso e quello Civile si intrecciano grazie alla collaborazione tra la Parrocchia Santa Maria Maggiore, il Comitato Festa di Santa Lucia, il Forum dei Giovani e naturalmente il Comune di Grottaminarda.

Già dalle 9:30 della mattina vi sarà una prima Messa; alle 18:00 la Processione e la Messa solenne; a seguire, intorno alle 20:00, negli spazi esterni della Chiesa Madre, l’accensione del falò, Street Food e musica folkloristica.

«La Notte dei Falò di Santa Lucia si inserisce nel cartellone “É tempo di Natale” – spiega l’Assessora delegata agli Eventi ed alle Politiche Giovanili, Marilisa Grillo – è un evento a cui teniamo molto perchè unisce giovani, anziani, famiglie, per una riscoperta delle tradizioni più belle tra fede e folklore. L’accensione del fuoco nel giorno in cui ricade la festa di Santa Lucia racchiude un importante simbolismo ed annuncia l’arrivo del Natale. Una tradizione che si ripete riportandoci alle antiche atmosfere del mondo contadino di un tempo e che riesce sempre ad affascinare come la prima volta».