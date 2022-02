Forino( Av). Vigili Urbani un compito che va ben oltre l’ ordinario servizio. L’ Assistente Capo Elvira Galetta riporta ai legittimi proprietari un girovago cagnolino di razza Jack Russell

Seppur con immense ristrettezze di organico, seppur con carichi di lavoro che travalicano i prismi legislativi del regolare servizio, ma per quel che se ne dica, i Vigili Urbani di Forino, o quelli che purtroppo sono rimasti, buttano veramente il cuore e l’ anima nell’ espletamento del loro ruolo istituzionale. Un organico ridotto all’ osso, dove noi profani in materia ben possiamo constatare che in altri tempi su un territorio comunale di ben 5.300 cittadini, i Vigili Urbani operanti erano sei, ed ora vederne solo due, ci fa davvero tanto pensare. Entrambi molto conosciuti e ben voluti in paese, il Luogotente Volino Maurizio e l’ Assistente Capo Galetta Elvira da anni cercano di sopperire nella maniera più idonea alla forte mancanza di personale andando a volte anche oltre il ruolo che gli compete. Ultima storia in ordine temporale il salvataggio di un girovago cagnolino di razza Jack Russell da parte dell’ Assistente Capo Elvira Galetta la quale lo ha posto in sicurezza e riportato ai legittimi proprietari. Ma questo è solo uno dei tanti episodi di cui l’ Assistente Capo Elvira Galetta si è resa protagonista in quello che possiamo definire un vero amore nei confronti degli ” amici pelosi”. Alla stessa stregua il Luogotente Volino che da tempo ormai dirige con solerzia e sacrificio il comando locale cercando sempre di fare il meglio per la Comunità forinese, seppur con sconfinate e lapalissiane problematiche legate come detto alla forte carenza d’ organico. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo