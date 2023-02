Forino (Av): Sabino Carpentieri entra a far parte del Direttivo Regionale del Partito Socialista

Domenica 5 febbraio 2023 nella città di Somma Vesuviana si è stato svolto il Congresso Regionale del Psi della Campania avente come oggetto l’ elezione del nuovo Segretario. Candidatura unica è stata quella del Segretario uscente, Michele Tarantino, rieletto alla guida del partito. I lavori conclusi dal Segretario Nazionale PSI, Enzo Maraio, hanno registrato la partecipazione di un centinaio e più di delegati provenienti da tutto il territorio regionale, sindaci ed amministratori socialisti con i loro contributi per tracciare la linea politica del Psi in regione Campania nei prossimi anni, con l’importante appuntamento delle prossime elezioni regionali. Tra questi sono intervenuti Marco Sarracino, Deputato e Segretario Provinciale del Pd Napoli; Francesco Dinacci, Segretario Metropolitano di Napoli di Articolo Uno; Enza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli; Vincenzo Varriale, Coordinatore regionale dei Moderati; Fiorella Zabatta, Coordinatrice regionale di Europa Verde; Giuseppe Sommese, Consigliere Regionale e Segretario Regionale di Azione, Fulvio Bonavitacola per la Regione Campania . Entra a far parte del nuovo Consiglio Direttivo Regionale anche il forinese Sabino Carpentieri da anni impegnato nel campo politico locale dove ricopre la carica di responsabile territoriale del Partito Socialista, provinciale dove fa parte del gruppo dei dirigenti PSI. Ora questa prestigiosa nomina che premia il lungo ed instancabile lavoro politico portato avanti fin dal lontano 1980 dallo stesso Carpentieri.

Daniele Biondi