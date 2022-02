Forino (Av): Padre Marco Masi ” Scambiamoci con gli occhi un Segno di Pace”. In tempo di Covid la nuova ” trovata” del Sacerdote Passionista.

Tanti Angeli, tanti cherubini ad affiancare la Consacrazione del Pane e del Vino. A tutti stamani nella Chiesa di San Biagio é così apparsa quella schiera di bambini forinesi, fatti salire sull’ altare dal Sacerdote Padre Marco Masi che poco prima di ” Innalzare al cielo l’ Ostia” , per mielare quei ragazzetti un poco più “felici” nei banchi della Chiesa ha deciso di chiamarli a sé nel momento più importante della funzione. Chissà se è stato un atto dipeso direttamente dal ” Cielo”, chissà se Padre Marco per salvaguardare il momento catartico ha voluto virare su questa strada, fatto sta che i bambini sono saliti sull’altare e con il Sacerdote Passionista sono riusciti a contemplare da vicino come fecero gli apostoli la Consacrazione del Pane e del Vino ed il resto della celebrazione. Il suggello finale però è avvenuto dopo l’ intonazione del Padre Nostro allorquando Padre Marco nell’ invitare i fedeli a scambiarsi un segno di Pace, anche in ottemperanza alle norme Covid che non lo permettono, ha invitato i fedeli dicendo ” Scambiamoci con gli OCCHI un segno di Pace”. Parole intense, inusuali, come anche quello di farsi attorniare da tanti bambini di Forino nella rimembranza di quello che offri ‘ Gesù 2000 anni fa per tutta l’ umanita’. Daniele Biondi

