Forino( Av): Don Vitaliano Della Sala nella Città dei Sette Colli nel giorno della Festa del Santo Patrono San Nicola. L’appuntamento è per martedì 6 alle ore 20.30

Un giorno, una festa infinita quella che si appresta a vivere Forino martedì 6 Dicembre giorno della memoria liturgica del Santo Patrono, San Nicola di Bari che da secoli regge e sorregge i destini umani di questa incantevole parte dell’ Irpinia. Per Forino questo è stato sempre un intenso e sentito giorno e lo sarà anche questo anno, visto che come per celestiale alchimia sono tante le cose che si incontreranno, che si celebreranno. Ed il Santo di Mira come un impercettibile ” miracolo” riesce sempre a mettere tutti d’accordo , tutti assieme proprio come il suo esempio di vita. Si inizierà in mattinata con le Sante Messe celebrate nelle Chiese di Forino tra queste quelle delle 10.30 e delle 18.30 nella Chiesa di Santo Stefano ed al Santuario a Castello alle ore 11.00. A seguire nel pomeriggio alle 16.00 l’inaugurazione della Nuova Villa Comunale nella frazione Petruro a cui si accoderà la sfilata su carrozza delle ore 18.30 del mitico Babbo Natale passante per le strade di Celzi , Petruro e Forino organizzata dalla locale Libertas Forino, ed infine, per concludere la strepitosa giornata, alle ore 20.30 l’ incontro presso la Chiesa Del Rosario con il Vice Direttore della Caritas Diocesana Don Vitaliano Della Sala con tema Catechesi – Dialogo di Avvento fortemente voluto dal sacerdote passionista Padre Marco Masi.

