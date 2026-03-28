Festa grande per Alessia De Laurentiis: 18 anni da ricordare

Giornata speciale oggi, sabato 28 marzo, per Alessia De Laurentiis che raggiunge il traguardo importante dei suoi 18 anni.

Un momento unico e indimenticabile che segna l’ingresso nella maggiore età, ricco di emozioni, sogni e nuove prospettive per il futuro.

A rendere ancora più speciale questa giornata sono gli affettuosi auguri dei nonni, Stefino e Veneranda, che con tanto amore accompagnano Alessia in questo passo così significativo della sua vita.

Per Alessia si apre ora un nuovo capitolo, fatto di scelte, esperienze e traguardi da conquistare. L’augurio è che possa affrontarlo con gioia, determinazione e serenità.

Tantissimi auguri ad Alessia per un futuro luminoso e pieno di soddisfazioni!