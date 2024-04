COLPO GROSSO DELLA SCANDONE, ESPUGNATA BARCELLONA

La Scandone Avellino sbanca il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto nella seconda giornata di ritorno dei Play In e porta a casa due punti pesantissimi per la corsa ai play off. Gli irpini dopo una partita gagliarda e molto maschia si aggiudicano la contesa con il punteggio di 75-81 e salgono a quota 16 punti in classifica, alla pari con l’altra capolista, Basket School Messina, che si è imposta quest’oggi nel match interno contro la Pallacanestro Lucera. Mvp del match Joaquin Sanchez con uno score di 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist per un totale di 20 di valutazione. Pronti via e sono gli attacchi a fare subito la differenza, la partita si presenta subito avvincente e combattuta ma è l’equilibrio a regnare sovrano. I tiri dalla lunga distanza di Pichi e Mazzarese trovano subito pronta risposta nelle giocate dei padroni di casa della Next Casa Barcellona con Indelicato e Fernandez. Primo quarto che si chiude con la Scandone avanti 22-25. Avellino è più determinata nell’attaccare il canestro, Barcellona perde banali palloni nella sua metà campo. Le due triple consecutive di Mazzarese, fin qui in serata di grazia, fissano il vantaggio del +8 per gli ospiti e costringono coach Biondo al primo time out della gara. Cresce la difesa di Barcellona che riesce a trovare anche buone soluzioni in attacco, Avellino si smarrisce e lascia campo agli avversari che con un parziale di 9-0, sul finire del quarto, ritornano avanti grazie a Tartamella e il solito Fernandez.

I liberi realizzati da Tonello e Sanchez decretano il nuovo vantaggio bianco verde al 20’: 41-43. Alla ripresa Barcellona sembra più determinata, trascinata da Caroè e Marangon riesce a sorpassare nuovamente il team irpino e a guidare la partita. La squadra di Sanfilippo tiene comunque botta ed è brava a non disunirsi. Il terzo quarto si chiude sul 60-58 per i padroni di casa siciliani. Nell’ultimo periodo è la squadra di patron Trasente a vincere la guerra di nervi e trova in Sanchez le giuste energie per portarsi a casa due punti pesantissimi. La guardia argentina è il protagonista assoluto del finale di gara con delle ottime giocate in avvicinamento al canestro e con una tripla che ammazza la partita e le speranze di rimonta del team di Biondo. Risultato finale 75-81 per la compagine del patron Trasente.

Ecco le parole dell’assistent coach Luca Festa a fine partita: “Siamo contenti della vittoria che portiamo a casa. Sapevamo di affrontare una gara su un campo difficile e contro una squadra giovane ma dal grande talento, incontrata proprio nel loro momento migliore della stagione. Siamo stati solidi e costanti per tutti i 40 minuti ma soprattutto abbiamo mantenuto la lucidità nei momenti decisivi della gara. Complimenti ai ragazzi per l’approccio e per la mentalità dimostrata questa sera”.

Prossimo impegno dei lupi, ancora in trasferta, domenica 14 Aprile alle ore 18 contro Siaz Piazza Armerina.

Parziali:22-25; 19-18; 19-15; 15-23

Tabellino: D’Offizi 1, Sanchez 16, Bianco 5, Mazzarese 13, Cianci 11 , Soliani 8, Pichi 13 , Trapani 10, Tonello 4 Ne: Mazzagat