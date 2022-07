CARO BOLLETTE. Il 2 agosto scade lo sconto fiscale, cosa accadrà?

Il prossimo due agosto scadrà lo sconto di 25 centesimi (30 se si comprende anche l’Iva) sulla benzina. Il prezzo alla pompa salirebbe proprio nel momento in cui gli italiani si mettono in viaggio per le meritate vacanze. Ma lo sconto sulle accise sarà prolungato, anche in caso in cui Draghi dovesse lasciare e sarà molto probabilmente prorogato fino alla fine di settembre. Oltre alla proroga dello sconto sulle accise della benzina, arriverà un allungamento anche dei crediti di imposta per il caro bollette destinati alle imprese. Si tratta di due misure, una dedicata alle aziende “energivore” sia quelle che impiegano gas che quelle che impiegano elettricità. E un aiuto per tutte le imprese che hanno consumi superiori a 16,5 chilowattora. Anche per il trimestre in corso otterranno uno sconto fiscale sulla bolletta del 25 per cento per le prime e del 15 per cento per le seconde.

