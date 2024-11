Carbonara di Nola: un pomeriggio magico e inclusivo in clima di Halloween con “Un mondo magico odv”

Ieri sera, a Carbonara di Nola, la prima edizione dell’evento di promozione sociale ideato dall’associazione “Un mondo magico odv” ha portato inclusione e gioia in un’atmosfera speciale, celebrando la festa di Halloween. L’obiettivo dell’iniziativa era creare un momento di aggregazione aperto a tutti e abbattere ogni barriera, come ha spiegato Mariagrazia Cava, presidente dell’associazione, ribadendo l’impegno a rendere gli eventi sempre accessibili e gratuiti.

Grazie al patrocinio morale dell’amministrazione comunale e alla collaborazione del “Malo Bar,” promotore e sostenitore della serata, la piazza di Carbonara è stata trasformata in un borgo “country” a tema Halloween. Per l’occasione, la piazza si è riempita di zucche, decorazioni spettrali e luci soffuse, regalando a tutti i presenti un’esperienza immersiva e coinvolgente.

L’evento ha proposto laboratori di arte, pittura, decorazioni in stile découpage, animazione e giochi gonfiabili, che hanno catturato l’attenzione di grandi e piccini. La vera sorpresa della serata è stato l’intervento del “dottore del sorriso” Francesco Spera, che ha incantato il pubblico con uno spettacolo di magia a tema Halloween, regalando sorrisi e meraviglia.

Il successo dell’iniziativa è stato straordinario, con una piazza gremita e visitatori arrivati dai paesi vicini. In un clima di festa e con la magia di Halloween, l’evento ha confermato l’importanza di momenti come questo per promuovere l’inclusione, l’allegria e la socialità.