Brescia, l’Ospedale Civile reintroduce l’obbligo di mascherina Ffp2: prima struttura in Italia a tornare alla misura anti-Covid

A quasi cinque anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, la mascherina torna a fare la sua comparsa in alcuni contesti, segnalando l’adattamento delle misure preventive con l’arrivo della stagione autunnale e il conseguente aumento dei contagi. Questa volta, però, l’obbligo non riguarda i luoghi pubblici o gli spazi aperti, come accadeva nel 2020 e 2021, ma si concentra in ambienti specifici: gli ospedali.

Il primo a reintrodurre l’obbligo è l’Ospedale Civile di Brescia, che ha disposto l’uso della mascherina Ffp2 “per utenti, visitatori, accompagnatori e caregiver in tutti i reparti” a partire da martedì. La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla protezione delle persone più vulnerabili, come i pazienti ospedalieri, e mira a limitare la diffusione del virus in ambienti ad alto rischio di trasmissione.

Questa misura si allinea con la necessità di garantire la massima sicurezza sanitaria, soprattutto per i pazienti fragili o immunocompromessi che frequentano le strutture ospedaliere. Il ritorno all’uso delle mascherine Ffp2 rappresenta quindi una precauzione mirata, che non implica al momento un ritorno generalizzato delle restrizioni, ma che risponde alla necessità di prevenire un’ulteriore diffusione del virus.

L’Ospedale Civile di Brescia, con questa scelta, diventa un esempio in Italia nell’affrontare la gestione dei nuovi contagi autunnali, adottando misure preventive per contenere l’impatto del virus senza compromettere il normale svolgimento delle attività sanitarie. È probabile che, se la situazione dovesse evolvere negativamente, altre strutture seguiranno l’esempio, adattando le proprie misure di sicurezza.

L’uso delle mascherine nei contesti ospedalieri non rappresenta dunque un passo indietro, ma piuttosto un approccio prudente per evitare di gravare nuovamente sul sistema sanitario, già provato durante le fasi più acute della pandemia. Il ritorno delle mascherine è quindi un segnale della necessità di mantenere alta l’attenzione e di continuare a proteggere le categorie più a rischio, pur nella speranza che il Covid resti soltanto un ricordo lontano per la maggior parte delle persone.