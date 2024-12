BAIANO. Natale in scena: grande successo per la manifestazione della scuola “La Girandola”

Ieri, presso il suggestivo teatro Colosseo di Baiano, si è svolta la manifestazione natalizia organizzata dalla scuola paritaria dell’infanzia “La Girandola” di Sirignano. L’evento ha coinvolto tutti i piccoli protagonisti, dal nido fino ai bambini di 5 anni, regalando emozioni indimenticabili a genitori, parenti e spettatori presenti.

Tra canti, balli e momenti di recitazione, i bambini hanno saputo far rivivere la magia del Natale, trasmettendo gioia e calore. Ogni esibizione, preparata con cura e impegno dagli insegnanti, è stata un piccolo viaggio nelle tradizioni e nei valori natalizi, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e condivisione.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione per celebrare il Natale, ma anche un momento di crescita per i piccoli, che hanno dimostrato talento e coraggio salendo sul palco. L’entusiasmo e l’energia dei bambini hanno conquistato tutti, lasciando un sorriso sul volto dei presenti.

La manifestazione si è conclusa con un caloroso applauso che ha unito grandi e piccini in un unico abbraccio simbolico, a testimonianza dell’importanza di questi momenti per la comunità.

Un grazie speciale va agli insegnanti e al personale della scuola “La Girandola” per l’impegno e la dedizione, che hanno reso questa giornata memorabile per i bambini e le loro famiglie.