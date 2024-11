Avella, rinviata la costituzione del nuovo Comitato Festa Patronale: interviene Don Giuseppe Parisi

Ad Avella, giustamente, ci si interroga sul motivo per cui non è stato ancora creato il nuovo Comitato Festa Patronale per la celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano e della Madonna delle Grazie. E mentre alcuni tendono a creare ostacoli per la formazione del nuovo gruppo dando informazioni non veritiere e dimostrando di essere pregiudizievoli e prevenuti, il parroco don Giuseppe Parisi interviene per fare chiarezza sui motivi che hanno spinto al rinvio.

Secondo quanto dichiarato dal parroco, il rinvio non è assolutamente legato all’elezione del Presidente né alla nomina delle cariche ufficiali del Comitato. “La riunione è stata posticipata in quanto c’è stata una grande partecipazione di persone interessate ad aderire al Comitato, circa 30. Essendo alquanto massiccia la partecipazione ed essendo diverse le correnti di pensiero sul modo di organizzare il Comitato ed essendosi fatto tardi, ho ritenuto opportuno dare appuntamento ai presenti per una ulteriore e si spera definitiva riunione in data da destinarsi”.

Il parroco ha sottolineato che una breve riflessione è necessaria per garantire la costituzione di un Comitato rappresentativo e ben organizzato. La decisione sulla nuova data della riunione sarà presa nei prossimi giorni, tenendo conto della necessità di strutturare il gruppo in modo equilibrato e funzionale.

La festività del Santo Patrono è un evento centrale per la comunità di Avella, e l’elevato numero di candidati al Comitato testimonia il forte desiderio dei cittadini di partecipare attivamente all’organizzazione della celebrazione. Tuttavia, questa straordinaria partecipazione richiede un’attenta valutazione per assicurare il buon funzionamento del Comitato.

In attesa della nuova convocazione, Don Giuseppe Parisi ha invitato tutti alla pazienza e alla collaborazione serena ribadendo l’importanza di lavorare insieme per il bene della comunità e per garantire la riuscita della festa patronale.