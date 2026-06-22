Amos Partenio a Cicciano, ancora successo per la prevenzione in rosa

Ad effettuare i controlli gratuiti il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi, l’audioprotesista Francesco Topo e l’angiologo-ematologo Aniello Casoria.

Neanche il caldo ferma la prevenzione in rosa di Amos Partenio che ieri pomeriggio ha fatto tappa nel comune di Cicciano (Na). Presso i locali dell’Istituto Comprensivo Bovio Pontillo Pascoli, l’associazione, in collaborazione con i volontari e le volontarie del posto, ha allestito gli ambulatori per le visite gratuite, alle quali si sono sottoposte ancora una volta tantissime persone. Ad effettuare i controlli gratuiti il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Michele Capozzi, l’audioprotesista Francesco Topo e l’angiologo-ematologo Aniello Casoria.

Si riconferma, così, il successo per l’iniziativa che da qualche anno fa tappa anche in alcuni comuni fuori provincia, grazie alla sinergia tra associazioni, amministrazione comunale e specialisti che dedicano tempo e impegno alla prevenzione oncologica. Per questo l’Amos Partenio ringrazia innanzitutto i medici per il loro prezioso operato sul territorio, l’amministrazione comunale di Cicciano guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale per il patrocinio all’iniziativa, l’associazione Laboratorio Civico per Cicciano per la collaborazione e il personale scolastico per l’accoglienza.

Grazie, come sempre, alle volontarie che allestiscono gli ambulatori e animano gli appuntamenti con entusiasmo e sorrisi, e a tutti coloro che scelgono la strada della prevenzione oncologica che può salvare la vita. E, siccome la prevenzione non va in vacanza, l’Amos Partenio vi dà appuntamento alla prossima tappa. Maggiori informazioni e prossime date sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.