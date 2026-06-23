Quando il barbecue diventa arredo del giardino: la gamma America BBQs

Vivere lo spazio esterno è uno dei piaceri che accompagnano la bella stagione e per molti il giardino o il terrazzo diventano il luogo ideale dove ritrovarsi a cucinare e a trascorrere il tempo libero. Per sfruttare al meglio queste aree servono però attrezzature adeguate, capaci di resistere all’esposizione agli agenti atmosferici e di garantire buoni risultati a ogni utilizzo. Tra queste, i barbecue e i caminetti da esterno rivestono un ruolo centrale, perché permettono di cucinare all’aperto e, nel caso dei caminetti, di dare anche un tocco scenografico all’ambiente.

Per usufruire di soluzioni altamente performanti è possibile rivolgersi a un punto di riferimento come America BBQs, azienda veneta specializzata in barbecue e caminetti da esterno interamente Made in Italy. Il marchio nasce dall’esperienza di Stufe A Pellet Italia, realtà di Pianiga specializzata nella produzione di sistemi di riscaldamento a pellet, dalla quale ha ereditato la cura costruttiva e l’attenzione ai materiali che caratterizzano oggi tutta la produzione.

Il catalogo online e la vendita diretta

L’intera gamma firmata America BBQs può essere consultata comodamente sul sito dell’azienda, dove ogni barbecue a legna da esterno viene presentato con immagini, descrizioni e dettagli tecnici completi. La navigazione del catalogo digitale è solo il primo tassello di un’esperienza pensata per essere semplice e immediata in ogni fase, dalla scelta del prodotto fino alla consegna a domicilio.

Il vero punto di forza dell’azienda risiede, infatti, nella vendita diretta tramite e-commerce. Acquistando dal sito ufficiale si entra in contatto con chi realizza materialmente i prodotti, senza che intervengano figure intermedie: il vantaggio più evidente è di natura economica, perché l’assenza dei ricarichi applicati dalla distribuzione tradizionale permette di proporre i modelli a condizioni più favorevoli. A questo si aggiunge la spedizione gratuita su tutto il territorio nazionale, isole comprese, con tempi di consegna che restano nell’ordine di pochi giorni lavorativi. Trattandosi di prodotti voluminosi e pesanti, la consegna avviene su pallet fino all’indirizzo indicato, sollevando chi acquista da qualsiasi difficoltà legata al trasporto.

Etna, il caminetto da esterno per cuocere e arredare

Tra i caminetti da esterno della gamma c’è l’Etna, un modello che unisce la praticità di un punto cottura all’aperto alla presenza di un elemento d’arredo di carattere. La sua struttura è realizzata in robusto ferro verniciato di colore nero opaco, una finitura che gli conferisce un aspetto sobrio e adatto a contesti differenti, mentre la camera interna è rivestita in pietra refrattaria, materiale che accumula e rilascia il calore in modo graduale e uniforme, favorendo cotture omogenee e un buon rendimento del combustibile.

Una caratteristica distintiva dell’Etna è la disponibilità in diverse configurazioni, che consentono di adattarlo alle proprie abitudini e agli spazi a disposizione. Si va dalla versione essenziale a quelle dotate di ripiani laterali, utili per appoggiare utensili e pietanze durante la preparazione, fino al modello completo di ruote, che ne agevola lo spostamento, e a quello con girarrosto. Per chi possiede già una struttura in muratura o intende realizzarne una su misura, è inoltre prevista una variante priva di basamento, da incassare nella propria postazione. Il peso considerevole della struttura, infine, ne garantisce la stabilità e contribuisce alla durata nel tempo anche con un utilizzo frequente.

Ensenada, il caminetto da esterno di grandi dimensioni

Per gli spazi più ampi America BBQs propone invece l’Ensenada, un caminetto dalla presenza importante. Le sue dimensioni sono notevoli, con un’altezza che supera i due metri e si avvicina ai due metri e mezzo, una larghezza di circa un metro e mezzo e una profondità che assicura una camera di cottura capiente. Proprio queste proporzioni lo rendono adatto a chi cucina spesso per molti commensali o ama dedicarsi a preparazioni elaborate.

L’Ensenada è disponibile anche nella configurazione con girarrosto automatico, una dotazione che apre la strada alle cotture più lunghe e impegnative, come quelle dei tagli interi di carne, che richiedono una rotazione costante e un calore uniforme protratto per diverse ore.

Anche in questo caso la solidità della costruzione e la cura delle finiture vanno di pari passo, dando vita a un prodotto che diventa un punto focale dello spazio esterno in cui viene collocato.

Come acquistare e il supporto del servizio clienti

Concludere l’acquisto sul sito di America BBQs è un’operazione semplice: una volta individuato il caminetto desiderato è sufficiente aggiungerlo al carrello e procedere all’ordine, scegliendo tra le diverse modalità di pagamento disponibili. Si può optare per la carta di credito o debito, per il pagamento alla consegna, per la suddivisione in quattro rate oppure per la formula a rate senza interessi con Pagolight; è inoltre possibile pagare con PayPal, anche in forma rateale o tramite carta. Una varietà di soluzioni pensata per venire incontro alle esigenze e alle preferenze di ciascuno.

Chi avesse bisogno di chiarimenti, prima o dopo l’acquisto, può sempre rivolgersi al servizio clienti dell’azienda. Il supporto non si esaurisce infatti con la conclusione dell’ordine, ma resta a disposizione anche nella fase successiva alla consegna, per accompagnare l’acquirente in caso di domande sull’utilizzo del prodotto o di qualsiasi altra necessità. È un ulteriore elemento che completa l’esperienza di acquisto diretta, confermando l’attenzione di America BBQs verso chi sceglie i suoi barbecue e i suoi caminetti da esterno.