Bomba d’acqua su Rotondi, intervengono le Sentinelle del Partenio: disagi rientrati grazie al tempestivo intervento

ROTONDI – Momenti di apprensione nel pomeriggio a Rotondi, colpita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato allagamenti, accumuli di fango, rami e detriti lungo diverse strade e negli accessi alle abitazioni del territorio comunale.

Di fronte all’emergenza, il sindaco Sergio Finelli ha immediatamente richiesto il supporto delle Sentinelle del Partenio ODV, che hanno risposto all’appello in tempi rapidissimi attivando due unità operative per prestare soccorso alla cittadinanza e contribuire alla gestione della situazione.

In stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, i volontari sono intervenuti nelle aree maggiormente colpite dal maltempo, lavorando senza sosta per liberare gli accessi carrabili e pedonali ostruiti da fango, rami e materiale trascinato dalla forza dell’acqua. Le operazioni hanno consentito di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza e limitare i disagi per numerose famiglie.

«Siamo stati contattati dal sindaco Sergio Finelli per prestare supporto e soccorso alla cittadinanza. Abbiamo risposto immediatamente mettendo a disposizione uomini e mezzi. In stretta collaborazione con il Comune abbiamo provveduto a liberare gli accessi alle abitazioni. Per ora è tutto sotto controllo e i disagi sono rientrati», fanno sapere le Sentinelle del Partenio.

Le immagini dell’intervento testimoniano il grande impegno profuso dai volontari, impegnati tra fango e detriti per restituire normalità alle zone interessate dall’ondata di maltempo. Un lavoro svolto con tempestività ed efficienza che ha permesso di evitare ulteriori criticità e di garantire assistenza immediata alla popolazione.

L’episodio conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini nelle situazioni di emergenza. Grazie alla pronta risposta delle Sentinelle del Partenio e al coordinamento con l’Amministrazione comunale, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo e al momento non si segnalano particolari criticità sul territorio.

Un intervento che evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni di protezione civile, sempre pronte a mettersi al servizio delle comunità locali nei momenti di maggiore difficoltà.