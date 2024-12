Montefusco: Grande Successo per la Mostra di Mail Art “Costruiamo un Muro alla Guerra”

La mostra di mail art “Costruiamo un Muro alla Guerra”*ha riscosso un grande successo a Montefusco, trasformando il Palazzo Giordano in un punto di incontro culturale e riflessivo. Curata da Antonio Manganiello e Ciro Sarracino, l’iniziativa ha puntato i riflettori sull’arte come strumento di pace e sensibilizzazione, attraverso opere di artisti di fama internazionale.

L’esposizione, che utilizza la mail art per abbattere barriere geografiche e culturali, è sostenuta dal Comune di Montefusco e dalla Pro Loco, coinvolgendo attivamente la comunità. All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Salvatore Santangelo e il Presidente della Pro Loco Daniele Taetti, insieme a personalità come il giornalista Crescenzo Fabrizio e la scrittrice Antonietta Gnerre, che hanno offerto spunti di riflessione sull’arte come linguaggio universale per il dialogo.

La mostra, aperta al pubblico fino al 23 dicembre con ingresso libero, presenta opere di oltre 70 artisti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Ryosuke Cohen, Gregorio Castillo Prada, Carla Colombo, Oronzo Liuzzi, e molti altri, compresi gli allievi della “Scuolina dei Mille Tesori”. Una celebrazione collettiva che invita i visitatori a riflettere sull’urgenza di costruire un futuro di pace attraverso il potere dell’arte.