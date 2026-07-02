“La Notte delle Stelle”: astronomia, arte e divulgazione nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile

Le Basiliche Paleocristiane di Cimitile si preparano ad accogliere “La Notte delle Stelle”, l’evento in programma domenica 5 luglio alle ore 20:30, dedicato a cittadini, famiglie e appassionati che desiderano vivere un’esperienza unica tra scienza, arte e patrimonio culturale.

In uno dei luoghi più suggestivi del territorio, il pubblico avrà l’opportunità di osservare, attraverso telescopi professionali, galassie, nebulose e ammassi stellari, accompagnato dalla divulgazione scientifica di Pasquale D’Anna di Passione Astronomia, che guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta dell’Universo.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, a tutti i partecipanti saranno distribuite gratuitamente mappe stellari, utili per seguire l’osservazione del cielo e imparare a riconoscere costellazioni e principali oggetti celesti visibili nella volta estiva.

La serata sarà inoltre arricchita da una mostra fotografica e di pittura, con le opere di Maria De Riggi, Annamaria Vallario, Lucia Rossi, Celeste Napolitano e Cettina Prezioso, in un percorso che metterà in dialogo l’arte con la bellezza e il mistero del cosmo.

“La Notte delle Stelle” rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale delle Basiliche Paleocristiane attraverso un’iniziativa che unisce divulgazione scientifica, creatività e partecipazione, offrendo un’esperienza capace di suscitare curiosità, emozione e meraviglia in persone di tutte le età.

L’ingresso è gratuito.

L’appuntamento è per domenica 5 luglio, alle ore 20:30, presso le Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Un invito a condividere una serata dedicata alla scoperta del cielo, in un luogo dove storia, arte e scienza si incontrano sotto le stelle.