Baiano: promessa di matrimonio per Giacomo Frezza e Mariagrazia Vitale

Un giorno speciale, ricco di emozioni e di promesse per il futuro, quello vissuto da Giacomo Frezza e Mariagrazia Vitale, che hanno celebrato la loro promessa di matrimonio, primo importante passo verso il giorno delle nozze.

A condividere la gioia di questo momento sono i familiari e gli amici, che si stringono con affetto attorno alla giovane coppia, augurando loro un cammino ricco di amore, serenità e felicità.

Un augurio particolarmente sentito arriva da tua sorella Assunta, tuo cognato Raffaele e dai tuoi nipoti Annamaria e Francesco, che hanno voluto dedicare a Giacomo una frase piena d’affetto:

“Oggi non celebriamo solo la vostra unione, ma l’inizio di una nuova grande avventura per te, fratello mio. Che il vostro amore cresca ogni giorno di più. Vi voglio un bene infinito.”

Alla futura coppia di sposi giungano anche gli auguri della redazione di Binews, con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di una lunga vita insieme, costruita sull’amore, sul rispetto e sulla condivisione di tanti momenti felici.