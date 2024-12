FORINO: LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PAOLO D’AMATO CELEBRA 25 ANNI DI STORIE E IDENTITÀ LOCALE

In un 2024 ricco di traguardi e riflessioni, il sito SalutidaForino.it celebra il suo venticinquesimo anno di attività, affermandosi come un punto di riferimento per la comunità forinese. Parallelamente, il suo autore, Paolo D’Amato, raggiunge i trent’anni di attività nella divulgazione e narrazione del territorio.

Per commemorare degnamente questa duplice ricorrenza, verrà presentato il libro “Saluti da Forino: 25 anni di storie forinesi raccontate nel web (1999-2024)”, un’opera che raccoglie e ripropone il racconto di Forino così come è stato vissuto, documentato e valorizzato nel corso degli anni attraverso le pagine digitali del sito.

L’evento di presentazione si terrà venerdì 27 dicembre 2024 alle ore 18:00, presso la Congrega SS Rifugio, nella Chiesa di Santo Stefano, a Forino. Durante la serata, interverranno figure di spicco della comunità, tra cui Padre Marco Masi, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e il dott. Vincenzo De Maio.

La moderazione sarà affidata alla professoressa Rosalia Spolverino, al prof. Gabriele Perrotti e al prof. Nello A. Valentino, i quali dialogheranno con l’autore, approfondendo il valore di questa pubblicazione e il legame tra memoria storica e identità culturale.

L’invito di Paolo D’Amato è chiaro e sentito: “Liberatevi da eventuali impegni e venite a passare insieme un po’ di tempo per parlare della nostra Forino.” Sarà un’occasione imperdibile per celebrare la storia, la cultura e l’anima di un territorio che, attraverso le parole e le immagini, continua a vivere nel cuore di chi lo abita e lo ama.

Un appuntamento da non perdere per riscoprire le radici e il valore delle tradizioni forinesi, attraverso lo sguardo e la penna di uno dei suoi narratori più appassionati.